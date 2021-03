12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Bentornato, Enrico! La comunità del Pd ha molto bisogno di saggezza, equilibrio, coraggio. Per rigenerare il Pd, costruire un nuovo centrosinistra, per parlare alla società italiana in un momento così complicato e duro, per sostenere con intelligenza il Governo Draghi insieme”. Lo scrive su Twitter Marina Sereni (Pd).