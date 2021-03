12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Oggi sono una persona diversa da quella che se n'è andata, ho lavorato per sei anni con studenti e giovani, ho imparato molto, alcuni di loro me li porterò dietro con me in questa avventura. Voglio provare a fare certe cose, i giovani sono la parte più bistrattata, li voglio mettere al cento". Lo ha detto Enrico Letta a Propaganda live.