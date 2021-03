12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sono dispiaciuta che non siamo stati nelle condizioni, donne e uomini insieme, di proporre il nome di una donna per la segreteria del Pd. In ogni caso la scelta di Letta sarà utile a costruire il partito di donne e uomini che serve al Paese". Lo scrive Valeria Fedeli su twitter.