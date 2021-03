Musica: rinviati a novembre i live di Fasma a Roma e Milano

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - In seguito alle disposizioni ministeriali, Vivo Concerti posticipa i live di Fasma. I concerti, previsti il 19 marzo 2021 a Roma e il 21 marzo a Milano, sono riprogrammati per venerdì 5 novembre 2021 al Teatro Centrale di Roma e domenica 7 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Fasma, al secolo Tiberio Fazioli, è stato fra i concorrenti del 71° esimo Festival di Sanremo con la canzone “Parlami”.