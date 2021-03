Milano: Comune mette all'asta quattro immobili di uffici

12 marzo 2021 a

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - È prevista per giovedì prossimo, 18 maggio, l'asta pubblica con incanto per la vendita di quattro immobili di proprietà del Comune di Milano, sedi di uffici amministrativi. Dl Comune si spiega che si tratta degli edifici di largo Treves 1, via Edolo 19, via San Tomaso 3 e dell'unità immobiliare di via Pirelli 30. Il bando completa l'operazione di razionalizzazione degli uffici comunali, dopo l'acquisto da parte dell'amministrazione degli immobili di via Sile 8, via Principe Eugenio 53 e di via Durando 38/A, che saranno le nuove sedi.

“È senza dubbio un passaggio centrale di questo mandato amministrativo", afferma l'assessore comunale al Demanio, Roberto Tasca. "La vendita dei quattro immobili chiude il cerchio di quel che abbiamo definito la razionalizzazione degli spazi comunali. Ovvero il trasferimento, dai quattro immobili in vendita con questo bando, dei dipendenti comunali nei nuovi luoghi di lavoro, acquistati di recente e senza dubbio migliori, da molteplici punti di vista, per chi ci lavorerà e per i cittadini che li frequenteranno. Ringrazio prima di tutto gli uffici che hanno lavorato per rendere possibile un cambiamento di tale portata, che fino a qualche anno fa pareva impossibile. E ringrazio i dipendenti comunali, le loro rappresentanze sindacali, per la collaborazione che non è mai mancata affinché questa idea diventasse realtà".