Governo: Bianchedi, 'contenta per la Vezzali, una donna che ha dedicato la sua vita allo sport'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Con Valentina Vezzali siamo state per tanti anni compagne di stazza e compagne di squadra, ha sempre dimostrato di essere una persona con grande determinazione, ha messo sempre il cuore in tutto quello che ha fatto e sono convinta che lo farà anche questa volta per il mondo dello sport". Lo dice l'ex schermitrice Diana Bianchedi all'Adnkronos sulla nomina della Vezzali a sottosegretario allo sport. "Se era una sfida tra me e la Vezzali per l'incarico? Assolutamente no. Sono contenta che abbiano scelto una donna e che abbiano scelto Valentina che ha dedicato la sua vita allo sport", ha aggiunto l'ex fiorettista.