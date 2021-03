Covid: militare morto, pm 'accertamenti senza guardare in faccia nessuno, no allarmismi'/Adnkronos (2)

12 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Dopo avere ricevuto la denuncia dei familiari di Paternò, il pm ha disposto il sequestro dei flaconi utilizzati quel giorno all'ospedale militare. Ma poi, il sequestro è stato poi esteso a tutto il lotto ABV 2856, dopo avere appreso di altre due morti ritenute sospette. Quelle del poliziotto della Squadra mobile di Catania, Davide Villa e del maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Maniscalco di Trapani. Anche se ieri, dall'autopsia eseguita sul sottufficiale di Trapani è emerso che il vaccino non c'entra con la sua morte, perché a causare il decesso è stato un infarto del miocardio.

"Non stiamo lasciando nulla di intentato - spiega il pm Bono - Vogliamo trovare eventuali livelli di responsabilità che ci sono state". E la Procura sta facendo accertamenti su tutta la filiera del vaccino. "Tutti gli aspetti che partono dalla fabbricazione del vaccino che passano dal normale iter, come la distribuzione e il trasporto ma anche la conservazione e la consegna del vaccino. Sono tutti aspetti che stiamo prendendo in considerazione".

"Fino a questo momento non sappiamo cosa è successo - tiene a sottolineare il magistrato - l'unico dato oggettivo certo che è c'è una correlazione nella cronologia tra la somministrazione e il decesso. Poi c'è un altro dato, cioè la coincidenza della morte di Paternò e quella del poliziotto catanese Davide Villa e il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Maniscalco. In questi ultimi due casi la somministrazione è avvenuta prima, ma c'è la coincidenza del numero del lotto. Non possiamo spingerci a fare delle ipotesi per potere indicare quello che è successo". "Dopo avere avuto la conferma dai Nas che le altre due morti sospette avevano avuto somministrato il vaccino dello stesso lotto di AstraZeneca - dice il pm - a quel punto ho fatto una valutazione prudenziale e precauzionale e ho deciso di sequestrare tutto il lotto. Ora vediamo quello che c'è e cosa è successo. Rimangono da sequestrare 35.000 mila dosi cioè 3.500 flaconi, tutti gli altri sono stati già altri somministrati".