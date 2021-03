Covid: Giani, 'Toscana in arancione ma 3 province rischiano il rosso'

12 marzo 2021 a

Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - "Noi siamo in arancione, ma oggi deciderò sulla base dei dati che mi stanno preparando, probabilmente in zona rossa ci possono essere alcune delle province della Toscana come Prato, come Pistoia, forse Arezzo, e altri comuni in cui si è vista l'evidenza del focolaio". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenendo a 'Mattino 5' su Canale 5.

Giani ha sottolineato come il sistema delle differenze fra zona stia funzionando. "La Toscana aveva avuto una situazione molto critica in ottobre, per questo virus delle mezze stagioni che colpisce da febbraio ad aprile e da ottobre a dicembre - ha aggiunto - Noi la seconda ondata l'avevamo avuta molto pesante: invece in questo momento stiamo reggendo. C' è una situazione generalizzata di arancione con delle chiusure locali".