Milano, 12 mar. (Adnkronos) - “Siamo intorno al 40%” di occupazione di posti letto negli ospedali della Lombardia. "Siamo in una situazione di pressione ma non ancora di angoscia. Le terapie intensive sono in una situazione di pressione ma di controllo della situazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con ‘Aria Pulita' su Italia 7 Gold.