Covid: Fontana, 'non abbiamo commesso errori, virus è complicato'

12 marzo 2021

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Non credo che abbiamo sbagliato nella gestione dell'emergenza, ma che il virus è più complicato di quello che i nostri scienziati potessero immaginare. A più di un anno di distanza non abbiamo ancora trovato una cura specifica, ma solo cure che aiutano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold. "Grazie al cielo abbiamo fatto quasi un miracolo, con i medici che hanno trovato i vaccini, che sono l'unica nostra ancora di salvezza", ha aggiunto.