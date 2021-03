12 marzo 2021 a

a

a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "L'Unione Europea ha preso degli impegni chiari con le case farmaceutiche e ci aspettiamo che vengano rispettati. In queste settimane abbiamo preso decisioni forti nei confronti delle aziende in ritardo con le consegne. Seguiteremo a farlo, per difendere la salute degli italiani". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo all'aeroporto di Fiumicino.