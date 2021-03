12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi?". Se lo chiede il premier Mario Draghi interrompendo per un attimo il discorso al centro vaccinazione a Fiumicino dopo aver citato lo smart working e il contributo baby sitting tra le misure di sostegno alle famiglie con figli in didattica a distanza o in quarantena.