Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri al dl sull'esame di Stato per l'abilitazione degli avvocati, in stand-by a causa dell'emergenza Covid. Il dl dovrebbe introdurre, tra l'altro, la possibilità di svolgere l'esame di abilitazione forense solo in forma orale.