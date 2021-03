Covid: bozza dl, da lunedì tutte aree gialle diventano arancione

12 marzo 2021 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Non ci saranno più zone gialle, ma al massimo aree arancione. E' questa una delle strette più significative del dl anti-Covid che il governo si appresta a varare. "Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla" si applicano "le misure" stabilite "per la zona arancione". Questo significa, ad esempio, bar e ristoranti chiusi al pubblico, con servizi di asporto e consegna a domicilio comunque garantiti, ma negozi aperti a differenza di quanto avviene in zona rossa.

Mentre bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico, come in zona rossa, e possono lavorare solo con i servizi di asporto e consegna a domicilio, in zona arancione i negozi restano aperti. Ci si può spostare all'interno del proprio comune, per una passeggiata o fare sport, senza restare nei pressi di casa come nelle aree rosse.