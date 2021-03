Covid: Giani, 'Zona rossa nel comprensorio del cuoio'**

12 marzo 2021 a

Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo tre province che superano i 250 contagi su 100mila abitanti: la provincia di Arezzo con 266, la provincia di Pistoia con 356, la provincia di Prato con 366. Per queste province propongo la zona rossa. Le riunioni sono state fatte oggi con i sindaci della provincia di Pistoia e saranno fatte nella serata con i sindaci delle province di Arezzo e Prato. Posso preannunciare che c'è già una decisione di zona rossa per l'area cosiddetta del comprensorio del cuoio tra le province di Pisa e Firenze, ovvero i cinque comuni di Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto". Lo ha detto il presidente Toscana, Eugenio Giani, durante una diretta Facebook, dopo la riunione del Ceps che ha fatto il punto sull'emergenza sanitaria nella regione.

"Nonostante molte Regioni passino in zona rossa, la Toscana resta in zona arancione: siamo a un Rt 1,20 e il limite è 1,25; siamo a 217 casi positivi su 100mila abitanti e il limite è 250, ma siamo in zona arancione".