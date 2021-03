Tv: suicidio Losito, Procura Roma apre fascicolo

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall'attrice Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip, sull'esistenza di una setta di cui entrambi avrebbero fatto parte. Nel dialogo, Cannavò, parlando della setta fa un riferimento a Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore, trovato morto nella sua casa a Roma l'8 gennaio 2019. Per fare luce sulla vicenda, il pm Carlo Villani, titolare delle indagini, ha sentito oggi l'attrice come persona informata sui fatti.