Toscana: Aiccre Toscana, Antonio Mazzeo è il nuovo presidente

Firenze, 11 mar. - (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è il nuovo presidente dell'Aiccre Toscana, l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni dell'Europa. Mazzeo è stato eletto al termine congresso della federazione Toscana, in vista di quello della federazione nazionale, e succede a Eugenio Giani, al quale gli amministratori toscani e lo stesso nuovo presidente hanno rivolto i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni.

“Anzitutto consentitemi di ringraziare tutti i soci che mi hanno conferito questo incarico”, ha dichiarato Mazzeo nel discorso di saluto. “Ci attende un lavoro importante per le nostre comunità – ha aggiunto –. Con questo spirito mi accingo ad assumere il nuovo impegno. Tenterò di svolgerlo con passione, dedizione e con un unico obiettivo, quello di avvicinare l'Europa ai nostri cittadini, per fare in modo che le istituzioni locali possano essere supportate nel presentare progetti in Europa, per conoscere le opportunità che l'Europa può mettere in campo. Lo faremo tutti insieme – ha assicurato Mazzeo –, lo faremo andando spesso sui territori, perché solo con l'ascolto è possibile fare buona politica e dare buone risposte ai cittadini”.

Nell'occasione, ha portato il suo saluto al Congresso toscano anche il presidente della federazione nazionale dell'Aiccre e presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha ricordato l'impegno di rilanciare l'associazione e riposizionarla in questa nuova stagione, dove c'è bisogno di un'Europa più forte, come la vicenda dei vaccini dimostra con grande evidenza, e dove le ingenti risorse del Recovery Fund hanno bisogno di un protagonismo diretto di Regioni e Enti locali. Un protagonismo che l'Aiccre può utilmente accompagnare. Anche Bonaccini ha rivolto un ringraziamento a Giani per il lavoro svolto in questi anni alla guida di una delle federazioni più dinamiche del Paese. E ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente Mazzeo, dicendosi ben contento di lavorare insieme ad una persona che conosce e stima da anni.