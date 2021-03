Pd: Verini, 'con Letta guida autorevole partito'

11 marzo 2021 a

a

a

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Sono anche io tra i tanti - iscritti, elettori, dirigenti del PD - sostenitori della candidatura di Enrico Letta a Segretario Nazionale. Ci auguriamo tutti che le sue riflessioni lo portino a decidere positivamente, per garantire al partito, in un momento così difficile, una guida di grande autorevolezza, esperienza, visione. Una guida che ha il PD ‘nel cuore', come ha detto. Per esserne stato tra i fondatori, tra i protagonisti delle prime straordinarie primarie fondative nel 2007 e una personalità politica e istituzionale di spessore italiano ed europeo". Lo dice Walter Verini, tesoriere del Pd.

"L'elezione di Letta sarebbe un segnale forte per il partito e il Paese, dopo le dimissioni di Zingaretti, che hanno posto a tutti noi questioni e nodi non eludibili: l'esigenza di rilanciare l'idea di un partito non chiuso in se stesso, aperto alla società, dalle radici sociali solide e solidali, in grado di rappresentare una prospettiva riformista e di costruire alleanze progressiste, in grado di competere davvero con le destre. Enrico Letta potrá guidare questa sfida, dalla parte delle persone", aggiunge Verini.