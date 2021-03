Pd: sondaggio Emg per Agora', elettori dem vogliono Bonaccini come nuovo segretario/Rpt

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar (Adnkronos) - Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, è al primo posto in un sondaggio Emg condotto per la trasmissione Tv Agorà che ha posto il quesito: "Chi vorrebbe come prossimo segretario Pd?" agli elettori dem. Il 24% vorrebbe come nuova guida del Pd appunto Bonaccini, al secondo posto Andrea Orlando con il 21%. Solo al terzo posto il segretario dimissionario ***Nicola*** Zingaretti (17%). Seguono Enrico Letta (14%); Dario Franceschini (5%); Debora Serracchiani (3%); Roberta Pinotti (2%) e Lorenzo Guerini (1%).