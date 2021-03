Pd: Serracchiani, 'grazie a donne che mi hanno offerto candidatura ma serve massima unità' (2)

11 marzo 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ciò che va chiesto al nuovo segretario è anche di farsi garante di unità e pluralità, di avviare questa rigenerazione mentre guiderà il partito alla sfida delle amministrative. Ho sempre detto che la linea del Pd non dev'essere questione di nomi, non può esaurirsi negli accordi tra le correnti ma deve fondarsi sui contenuti politici. E su quelli dobbiamo tornare a confrontarci, a riaprire il partito secondo la nostra ispirazione originaria. Chiamiamo come vogliamo questo confronto ma facciamolo e sgombriamo il campo da ogni incertezza”, prosegue Serracchiani.

“Il rapporto con il governo Draghi che dev'essere il "nostro" governo, cambio di passo nella lotta alla pandemia, chiarezza sulle priorità dell'economia, del lavoro e del sociale, dialogo ampio e sui contenuti con tutti i soggetti del campo democratico, questione di genere al vertice del partito", scrive ancora la deputata del Pd.

"Il nuovo segretario offra la sua intelligenza e la sua passione politica a questa grande opera collettiva e sarà la guida di un grande partito popolare e democratico. Lui sa già che noi nel Pd discuteremo sempre, perché è nelle nostre radici e nel nostro destino. Perché è la nostra identità vera e profonda che ci distingue da tutti gli altri partiti e – conclude - da cui non dovremmo farci indebolire ma trarre forza e orgoglio”.