Pd: Moretti, 'Letta avvii rinascita a partire da questione femminile'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Mi auguro che Letta accetti l'incarico diventando segretario di tutto il Pd. Ci serve una guida autorevole e con pieni poteri, libera di fare scelte innovative e riformiste: abbiamo bisogno di avviare un percorso costituente". Lo dice Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd.

"Mi auguro che in questo percorso il futuro segretario metta al centro la questione femminile nella nostra comunità: si confronti da subito con la Conferenza delle Donne per individuare insieme le modalità di una corretta rappresentanza di genere nelle cariche istituzionali e nella vita del nostro partito -prosegue la Moretti-. La questione della leadership femminile nel Pd e nella società non possono passare in secondo piano ancora una volta. Penso che abbiamo già toccato il fondo con la recente questione della scelta dei ministri, adesso stop passi indietro”.