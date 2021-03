Pd: 'Fianco a fianco', 'sostenere Letta senza tatticismi'

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre lavorato per unire e allargare il Pd. Abbiamo pagato in questi anni il prezzo di non estremizzare mai le nostre posizioni interne, diversamente da chi ha esasperato toni e tatticismi pur di apparire. L'esasperazione correntizia va chiusa definitivamente, altra cosa e' la pluralità delle idee ricchezza del nostro partito". Così l'area politica del Partito democratico ‘Fianco a Fianco'

"Il punto ora e' ripartire e rilanciare il progetto politico dei democratici. Rifondarlo con un segretario forte e autorevole e sapendo che non basta certo solo questa scelta. Serve un congresso rifondativo sul progetto, non una conta sul leader. Se Enrico Letta confermerà la sua disponibilità, noi aiuteremo come sempre con il nostro stile plurale e unitario”.