Covid: in Sicilia distribuite 174.700 dosi Astrazeneca, somministrate 95.642

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "Complessivamente in Sicilia sono stati distribuiti, a ieri, 174.700 dosi di Astrazeneca, di queste quelle somministrate sono 95.642 secondo il dato aggiornato alle 17 di oggi". A dirlo è stato durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza. "Sono previste - dice - ulteriori consegne in Sicilia come in altre regioni d'Italia e Stati d'Europa".