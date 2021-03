Covid: Fontana, 'su disservizi informatici Lombardia sono il primo a innervosirmi'

11 marzo 2021 a

a

a

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - I disservizi 'informatici' della Lombardia nella fase di prenotazione dei vaccini hanno fatto innervosire Attilio Fontana. "Non l'abbiamo nascosto. Ho già detto che sulla parte informatica sono stati fatti degli errori. Non mi diverto a leggere di certi disservizi: ci sono stati errori e sono stato il primo ad innervosirmi. Stiamo cercando di dare una risposta modificando il sistema e riparando alle manchevolezze", ha detto il presiente della Regione a TeleLombardia.

Quanto a una sua possibile ricandidatura, "se guardo avanti di due anni ​io desidero vedermi solo come colui che ha contribuito a dare una risposta ai cittadini e lottato per sconfiggere il virus. Questo è il mio chiodo fisso: tutto il resto non riesco neanche a pensarlo".