Calcio: stampa francese, Psg pronto all'assalto per prendere CR7

Parigi, 11 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Cristiano Ronaldo ed è pronto a sferrare l'assalto in estate per portarlo alla corte di Pochettino. Secondo quanto riporta 'Le Parisien', la Juventus, dopo l'eliminazione agli ottavi della Champions League contro il Porto starebbe pensando di cedere il fuoriclasse portoghese, molto deludente nelle due sfide contro la squadra di Conceicao. I contatti tra il procuratore di CR7 Jorge Mendes e Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg sono continui e in caso di mancato arrivo di Lionel Messi, il 5 volte pallone d'oro ed eterno rivale dell'argentino sarebbe il maggior indiziato a sostituirlo.