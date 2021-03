11 marzo 2021 a

Madrid, 11 mar. - (Adnkronos) - “Sul rinnovo vorrei poter dire qualcosa, ma non ci sono novità è tutto uguale a prima. Sono sereno e penso solo a giocare e assaporare un titolo. Penso comunque di poter giocare ancora ai massimi livelli per cinque anni”. Lo dice il capitano del Real Madrid Sergio Ramos in merito al rinnovo del contratto che scade nel prossimo giugno.