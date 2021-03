Calcio: Pioli, 'Milan ha giocato con personalità, fiduciosi per ritorno'

11 marzo 2021 a

Manchester, 11 mar. -(Adnkronos) - "La squadra ha giocato con personalità, è quello che volevamo fare. Sapendo che gli avversari sono forti e veloci, ci siamo presi rischi calcolati. Siamo stati squadra dall'inizio alla fine. Il risultato poteva essere anche migliore, ma ci dà fiducia per il ritorno, dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello". L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta così il pareggio per 1-1 sul campo del Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.

"La prestazione l'abbiamo fatta in tutto e per tutto -sottolinea Pioli a Sky Sport-. Peccato per la situazione in cui abbiamo preso gol, ma è stata l'unica occasione che hanno avuto oltre a quella di James. Siamo stati compatti e ci siamo proposti bene in avanti, siamo stati pericolosi. Ora recuperiamo energie, ci concentriamo sul Napoli e poi penseremo al ritorno".