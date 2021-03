Calcio: Europa League, Kjaer risponde a Diallo, 1-1 tra ManU e Milan (2)

11 marzo 2021 a

(Adnkronos) - In avvio di ripresa Solskjaer inserisce Diallo, il fratello di Hamad Traore del Sassuolo. Il 18enne gioca il secondo tempo al posto di Martial e al 5' sblocca il match: pescato da Bruno Fernades, il giovane ivoriano colpisce in torsione di testa inserendosi tra Kjaer e Tomori e superando Donnarumma. Al quarto d'ora gli ospiti provano a reagire con Kessie, servito al limite da Saelemaekers, che calcia sul primo palo: Henderson devia in angolo.

Al 20' pericoloso Krunic di testa ma la conclusione è leggermente alta. Poco prima della mazz'ora red devils a un passo da raddoppio: bella giocata di Greenwood e palla per James che di sinistro sbaglia clamorosamente a porta spalancata. Nei minuti finali scende una pioggia torrenziale a Old Trafford. AL 38' fallo di McTominay, già ammonito, che interrompe una potenziale occasione del Milan atterrando Krunic dopo aver perso palla. L'arbitro si limita a fischiare il calcio di punizione ma inspiegabilmente non estrae il secondo giallo. In pieno recupero arriva il meritato pari: angolo di Krunic, palla in mezzo con Kjaer che di testa trova il suo primo gol in rossonero.