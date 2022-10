Calcio: E. League, 3-0 allo Shakhtar e la Roma ipoteca i quarti

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi battono 3-0 all'Olimpico lo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di finale grazie ai gol di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

La Roma parte forte al 6' va vicina al vantaggio: dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Villar prova la deviazione sul primo palo ma Trubin in tuffo respinge. Al 23' arriva il gol per i padroni di casa. Improvvisa fiammata dei giallorossi con Mkhitaryan che libera Pedro, lo spagnolo attacca la linea difensiva dello Shakhtar e successivamente premia l'inserimento di Pellegrini che con un tocco morbido batte il portiere in uscita.

Poco prima della mezz'ora la Roma rischia tantissimo, Dodo ha campo aperto sulla destra, mette in mezzo un buon pallone per Moraes che prova la deviazione ma è bravissimo Pau Lopez a chiudergli lo specchio. Al 35' si fa male al polpaccio Mkhitaryan, al suo posto entra Borja Mayoral.