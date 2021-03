Quirinale: 'Uno, nessuno e centomila', l'audiolibro di Niccolò per i nonni ipovedenti**

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Durante l'estate 2020 ha registrato, con i propri mezzi, un audiolibro del capolavoro "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello, per dare gratuitamente agli anziani la possibilità di ascoltare un'opera che, magari per problemi di vista, non sono più in grado di leggere autonomamente.

L'impegno civico di Niccolò Brizzolari, 18 anni, residente a Rovigo spazia dai temi ambientali ad azioni di concreta solidarietà. Tra le sue iniziative la proposta a tutte le forze che compongono il Consiglio comunale di Rovigo di approvare una Dichiarazione di emergenza climatica, con la quale il Comune si sarebbe impegnato nella lotta ai cambiamenti climatici. Proposta approvata all'unanimità, realizzando così un importante momento di convergenza sui temi ambientali.

Niccolò ha anche partecipato come volontario a un campo estivo per rimuovere detriti e arbusti in sentieri di montagna e lungo piccoli corsi d'acqua, ostruiti dalla terribile tempesta Vaja abbattutasi nel bellunese.