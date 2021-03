Quirinale: Maria Piera Calandra, il volto della gentilezza nell'emergenza Covid**

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Maria Piera Calandra, 16 anni, residente a Alcamo, in provincia di Trapani, si è resa disponibile ad ogni attività di assistenza e di supporto in favore delle persone più vulnerabili durante l'emergenza Covid e la sua gentilezza è stata di conforto per molti.

Volontaria della Croce rossa italiana nel Comitato di Alcamo, Maria Piera è la personificazione de “Il tempo della gentilezza”, la campagna promossa dalla Croce rossa italiana per far fronte all'emergenza Covid-19. Senza esimersi da nessun tipo di servizio, Maria Piera non si è risparmiata durante l'emergenza per offrire maggiore supporto ed assistenza alle persone più vulnerabili. La si poteva trovare ora nelle vesti di operatore nella sala operativa, ora come responsabile per coordinare i volontari nella preparazione dei carrelli per la consegna della spesa solidale, ora a fare pulizia sui mezzi della Croce rossa.