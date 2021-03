Pd: verso sostegno unitario a Letta in Assemblea**

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta torna a Roma. L'ex premier, si apprende, in queste ore ha sentito i big del Pd in vista della scadenza (domani alle 12) della dead line che si era dato per lo scioglimento della riserva. Ma ormai tra i dem nessuno mette più in dubbio che l'ex premier accetterà la richiesta arrivata dalla maggioranza di guidare il partito.

Già a partire da martedì sera l'ex premier ha sentito Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e Andrea Orlando. Ultime ore di riflessione dunque, mentre sembra concretizzarsi un sostegno largo all'ex-premier nell'assemblea di domenica. Sembrano infatti rientrare le tensioni delle ultime ore con la minoranza, Base Riformista in testa.

"Non abbiamo alternative", la constatazione che arriva anche dai più insofferenti dell'area Lotti-Guerini. "E' veramente la nemesi, nemmeno in una fiction...", si ironizza tra i parlamentari che erano più vicini a Matteo Renzi - e rimasti nel Pd - ai tempi dell'avvicendamento a palazzo Chigi.