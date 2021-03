11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al centro vaccinale anti-Covid dell'aeroporto di Fiumicino in programma domani, si terrà alle ore 15 e non alle ore 11 come inizialmente previsto. Il Consiglio dei ministri con le nuove misure anti-Covid dovrebbe tenersi dunque in mattinata, stando a fonti di governo alle ore 9.