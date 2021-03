11 marzo 2021 a

a

a

Milano, 11mar. (Adnkronos) - "La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro". Lo scrive in un post su Facebook Guido Bertolaso, consulente del presidente della Lombardia per la campagna vaccinale della Regione Lombardia.