Violenza su donne: Crimi, 'femminicidi piega sociale da contrastare con ogni mezzo' (2)

10 marzo 2021

(Adnkronos) - "Che tristezza vedere chi dovrebbe fare informazione arrivare a sminuire un tema tanto grave e sofferto. Dovremmo impiegare ogni energia possibile - prosegue l'esponente M5S - per contrastare il fenomeno e infondere alle vittime il coraggio di farsi avanti, di denunciare, non dare scuse ai violenti per compiere altri crimini".

"Da quando siamo entrati in Parlamento il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per accendere un faro su questa tragica realtà - rivendica Crimi -, anche introducendo nuove misure e leggi come il Codice Rosso, che arriva in soccorso delle vittime di violenza e dei più deboli. Non basta, è chiaro. Serve che le istituzioni lavorino insieme ai cittadini affinché si comprenda il valore della vita umana, delle libertà e delle scelte individuali, dei rapporti fra le persone, nei luoghi di lavoro, a scuola, in casa, ovunque. Serve una risposta di comunità, una comunità che sia in grado di proteggere queste libertà. E di raccontarle, con un'informazione degna di questo nome".