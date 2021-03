Vela: Ricci, 'New Zealand resta favorita ma Luna Rossa ha occasione irripetibile'

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "In queste prime due regate si vede che c'è grande equilibrio, i kiwi mi sono sembrati leggermente più veloci ma non c'è una superiorità schiacciante. Credo che i neozelandesi rimangano favoriti ma sono ottimista per Luna Rossa. Ha un'occasione forse irripetibile di vince la Coppa America". Cino Ricci commenta così all'Adnkronos le prime due regate dell'America's Cup, chiuse con una vittoria a testa tra Luna Rossa e New Zealand.

"A decidere la sfida saranno le partenze e le condizioni meteo -prosegue lo skipper di Azzurra-. Chi parte davanti nel 99% dei casi alla fine vince, a incidere sarà anche il vento che in queste prime due regate è stato abbastanza leggero, se rinforzasse un po' potrebbe avvantaggiare New Zealand. Comunque Luna Rossa ce la può fare: incrociamo le dita".