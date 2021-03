Ue: Fitto, 'su futuro Europa ci sia ampio dibattito'

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Auspichiamo un processo democratico e di partecipazione ampio, basato sulla partecipazione dei cittadini e su un vero coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle autorità regionali e locali. Un processo che sia in grado di discutere su quello che dovrà essere realmente il futuro dell'Europa, non imponendo solamente un'idea unica”. Lo ha affermato il copresidente del Gruppo Ecr–Fdi, Raffaele Fitto, partecipando oggi a nome del Gruppo, alla cerimonia di sottoscrizione della dichiarazione congiunta sulla Conferenza sul futuro dell'Europa che si è svolta a Bruxelles.

“Il rischio è che questa Conferenza si trasformi in un altro strumento per portare avanti solo l'agenda federalista. Noi ci saremo con le nostre proposte auspicando che si apra una seria riflessione aperta a tutti anche a chi la pensa diversamente. Ecco perché, la scorsa settimana in conferenza dei presidenti ci siamo astenuti sul progetto e abbiamo già aperto da mesi, come Gruppo Ecr, un dibattito pubblico con il nostro tour europeo ‘Il Futuro dell'Europa-Una Nuova Speranza'”.