Tibet: Nobili (Iv), 'rilanciare battaglia per democrazia e diritti'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "L'Intergruppo parlamentare Italia-Tibet, che ho fondato e ho l'onore di presiedere insieme a colleghi rappresentanti di tutte le forze politiche e che anche oggi ha ricevuto nuove importanti adesioni, ha organizzato oggi un incontro in occasione del 62mo anniversario della rivolta di Lhasa e dell'esilio del Dalai Lama in India". Lo ha affermato Luciano Nobili, deputato di Italia viva e presidente dell'Intergruppo Italia-Tibet e membro dell'Ipac, Inter-parliamentary alliance on China nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera.

“È un onore -ha spiegato- aver avuto con noi in collegamento il primo ministro tibetano Lobsang Sangay, simbolicamente presente quindi in una sede istituzionale, per sostenere ancora una volta insieme la difesa della democrazia e la promozione dei diritti umani e della libertà del popolo tibetano. Una battaglia che continua nel nome di un leader globale influente come il Dalai Lama. C'è un filo che unisce quello che è accaduto per tanti decenni al Tibet con quello che sta accadendo in tante regioni come Hong Kong e Xinjiang".