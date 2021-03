Sostenibilità: Gruppo Cap finanzia centrale idroelettrica in India e pozzi in Madagascar

10 marzo 2021 a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Gruppo Cap finanzia la costruzione di una centrale idroelettrica in India e una rete di pozzi in Madagascar per compensare le proprie emissioni di anidride carbonica. Il gruppo compie un altro passo verso l'obiettivo di ridurre entro il 2033 le emissioni di CO2 del 40%, tra le sfide al centro dell'agenda indicata dal Piano di Sostenibilità della water utility lombarda. L'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha compensato le emissioni residue pari a 43.032 tonnellate di CO2 e, per le attività legate ai servizi generali, di depurazione, fognatura, acquedotto relativi al 2019.

Con l'acquisto di crediti di carbonio certificati, per compensare le emissioni di gas effetto serra, sono stati finanziati e supportati due progetti: la realizzazione di una centrale idroelettrica in India e la costruzione e la messa in sicurezza di una rete di pozzi per l'acqua potabile in Madagascar. Due attività ad alto impatto che non solo garantiscono il miglioramento delle condizioni economiche, ambientali e sociali delle popolazioni e delle aree coinvolte nel progetto, ma contribuiscono in modo attivo al raggiungimento dei Sustainable Developments Goals, si spiega dalla società.

“La transizione energetica necessita di una visione globale che parte dal territorio e che mira a diffondere con progetti green la cultura della sostenibilità. Noi ci siamo prefissati un traguardo ambizioso: ridurre del 40% la nostra impronta di carbonio entro il 2033", commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. "Un percorso complesso che abbiamo deciso di accompagnare anche con attività di compensazione delle emissioni non eliminabili o non ancora ridotte. Per questo abbiamo avviato un piano di acquisto di crediti di carbonio che consente di influire positivamente su dinamiche e infrastrutture economiche di paesi in via di sviluppo. Acqua potabile ed energia verde sono due leve importantissime per promuovere la crescita delle comunità locali e sempre di più determineranno una trasformazione radicale a livello sociale ed economico nel nostro futuro".