SNAI - Europa League: Milan acciaccato il «2» all'Old Trafford è un'impresa da 5,25

10 marzo 2021

(Milano 10 marzo 2021) - Compito durissimo per i rossoneri, che affrontano l'andata degli ottavi di finale con assenze pesanti: il Manchester United, nettamente favorito a 1,65, è anche il maggiore candidato al trionfo finale – Roma avanti con lo Shakhtar, la qualificazione ai quarti si gioca a 1,45.

Milano, 10 marzo 2021 – Per Milan e Roma si apre domani la caccia ai quarti di finale dell'Europa League, competizione che nessuna squadra italiana è riuscita a vincere da quando ha cambiato denominazione, sostituendo la vecchia Coppa Uefa. Impegno complicatissimo per i rossoneri, impegnati in casa del Manchester United, attualmente secondo in Premier League. Mancherà la tradizionale spinta dell'Old Trafford, ovviamente deserto per le misure anti-contagio, tuttavia gli inglesi sono largamente favoriti: il segno «1» su SNAI si abbassa fino a 1,65, il pareggio vale 3,90, il «2» rossonero è a 5,25. Influiscono sul pronostico le assenze pesanti nell'organico di Pioli, che deve rinunciare a Ibrahimovic e alle due principali fonti di gioco, Calhanoglu e Bennacer, senza contare Hernandez e Rebic in dubbio. Più rosse che rossonere anche le quote del passaggio ai quarti di finale: United a 1,53, Milan a 2,40. La sfida tra le due squadre è uno dei classici del calcio europeo e il computo dei precedenti dà coraggio al Milan, che in Champions (e prima, in Coppa dei Campioni) ha eliminato gli inglesi in quattro occasioni su cinque, tra le quali spicca la doppia semifinale del 2006-07 (3-2 per il Manchester all'Old Trafford, 3-0 milanista a San Siro). L'ultima sfida in casa dello United, il 10 marzo 2010, non è però un buon ricordo: finì 4-0, con doppietta di Rooney. Tornando all'attualità, va detto che il Manchester per SNAI è anche il primo candidato al trionfo finale nella competizione, a 4,00. Il Milan, a 10, è la quinta opzione (dopo Tottenham, Arsenal e Ajax).

Shakhtar in altalena - Fiducia alla Roma, nel confronto con lo Shakhtar Donetsk. Il segno «1» giallorosso per il match di domani all'Olimpico vola su SNAI a bassa quota, 1,55, contro il «2» a 5,50 e il pareggio a 4,50. Gli ucraini si sono aggregati all'Europa League dopo un girone di Champions molto altalenante, nel quale hanno battuto due volte il Real Madrid e imposto un doppio 0-0 all'Inter, cedendo però clamorosamente al Gladbach (10-0 nei due match). Sei i precedenti fra Roma e Shakhtar, tutti in Champions League: nel 2006-07, all'interno del girone, la Roma ne uscì con una vittoria e una sconfitta; nel 2010-11 (ottavi di finale) gli ucraini vinsero sia all'andata che al ritorno; nel 2017-18 (ancora ottavi), i giallorossi ribaltarono con l'1-0 all'Olimpico la sconfitta per 2-1 maturata in Ucraina. Quanto al doppio confronto di quest'anno, il pronostico sul passaggio del turno sorride alla Roma, data a 1,45, mentre le chance dello Shakhtar si fermano a 2,65.

