Roma: ordinanza arresto Cavicchi, ‘sistematico inadempimento obbligazioni tributarie'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Deve ritenersi assolutamente concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede da parte degli indagati, avuto riguardo alla circostanza che le condotte contestate si sono protratte per un significativo arco temporale, fino alla dichiarazione di fallimento delle due società appartenenti al ‘Gruppo Cavicchi'. Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell'ordinanza cautelare con cui, su richiesta della Procura capitolina, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giancarlo Cavicchi, patron dell'omonimo gruppo operante nel settore della gestione di alberghi, ristoranti e attività turistiche, e della moglie Franca Mingotti, la custodia cautelare in carcere nei confronti del figlio, Cristiano, 51 anni e del loro consulente fiscale, Luigino Bellusci, 63 anni. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.

Il giudice evidenzia in particolare, “l'inadempimento sistematico delle obbligazioni tributarie a partire da diversi anni prima della formale dichiarazione di fallimento di entrambe le società, aggravato dalla consumazione dei gravi episodi distrattivi relativi ai diversi rami d'azienda” e gli “ingiustificati trasferimenti di ingenti somme di denaro in favore di altre società del gruppo ancora in bonis”. Fatti, sottolinea, che “inducono a ritenere che le condotte illecite poste in essere dagli indagati non siano occasionali o sporadiche, ma il frutto di una precisa strategia tesa a mantenere il controllo delle attività e dei beni produttivi senza provvedere al pagamento dei creditori, specialmente erariali”.