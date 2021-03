Pd: Della Vedova, 'se Letta sarà segretario riapra dialogo con LibDem'

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar (Adnkronos) - "A mio avviso, il PD ha completamente sbagliato i tempi e i modi negli ultimi mesi: non c'è più Conte, non ci sono state le elezioni e abbiamo il governo Draghi su cui il PD arranca. Credo che il ‘cul de sac' in cui si è infilato il PD sia stato quello di dire ‘o con i 5 Stelle o nulla', senza aprire un dialogo con le forze riformatrice e liberaldemocratiche, come Più Europa e Azione”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova, ospite di Omnibus su La7.

"Se Letta dovesse essere il prossimo segretario del PD, conoscendo e apprezzando il suo profilo europeista e riformatore, l'auspicio è che il PD provi a riaprire un dialogo anche con altre forze che non siano il Movimento 5 Stelle. Noi comunque faremo la nostra strada”, ha concluso Della Vedova.