Migranti: Meloni, 'governo Draghi continua sanatoria Bellanova, Fdi conferma contrarietà'

Roma, 0 mar. (Adnkronos) - "Draghi in continuità con Conte sulla sanatoria Bellanova. A nome del governo, il ministro dell'Agricoltura Patuanelli dice no alla richiesta di Fratelli d'Italia di sospenderla e il sottosegretario all'Interno Sibilia fa sapere che entro marzo saranno operative 800 unità di personale in più per la regolarizzazione". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Il nuovo governo -aggiunge- difende questo clamoroso fallimento, che non è servito assolutamente a nulla e non ha risolto il problema di reperimento di manodopera nell'agricoltura. Fratelli d'Italia lo ha denunciato fin dall'inizio e continuerà a chiedere di cancellare questo provvedimento inutile e ideologico".