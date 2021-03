Lombardia: in Consiglio Regione situazione ospedale Saronno (2)

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Nel dibattito sono intervenuti diversi consiglieri regionali. Per Samuele Astuti (Pd) “la Regione è in ritardo nel dare risposte risolutive e certamente la soluzione non può consistere nel trasferimento del presidio in altra Asst. Come partito Democratico avevamo proposto due anni fa un piano di rilancio da 50 milioni, che non è stato preso in considerazione. Adesso la situazione è su di un pian inclinato che mette a rischio chiusura il presidio saronnese, mettendo in difficoltà tutta l'Asst Valle Olona”.

Per Michele Usuelli (+Europa - Radicali) “occorre lavorare in un'ottica di sistema, agganciando gli standard di qualità a quelli di quantità delle prestazioni e dando più forza ai bandi che invoglino i candidati a lavorare in strutture all'altezza”. Il vice presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti (Pd), ha invece rimarcato la necessità di ripensare il piano ospedali di tutta la Lombardia. “Occorre guardare con coraggio a tutti i presidi diffusi sul territorio, considerando gli azzonamenti in un'ottica di efficacia. E proprio il fatto di trovarsi a cavallo di quattro province conferisce al presidio di Saranno un'importante funzione che va potenziata”, ha detto.

Per Luigi Piccirillo (M5S) ha richiesto tempi certi per gli interventi e incentivi per i nuovi bandi. Hanno preso la parola anche Marco Mariani (Lega), Francesco Ghiroldi (Lega) e Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti). In Commissione è poi intervenuto in audizione, per la prima volta, il nuovo direttore generale Welfare, Giovanni Pavesi, che ha risposto alle domande dei consiglieri su emergenza sanitaria da Covid-19 e piano vaccini anti Covid-19