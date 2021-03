Libia: Serraj, 'piena disponibilità per passaggio poteri pacifico'

10 marzo 2021 a

Tripoli, 10 mar. (Adnkronos) - "Piena disponibilità" per un passaggio di poteri "pacifico" è stata espressa dal premier uscente del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al-Serraj, dopo la fiducia ottenuta dal nuovo governo di transizione guidato da Abdul Hamid Dbeibah.

Quello odierno è un "passo importante per porre fine alla guerra e alle divisioni", ha proseguito Serraj in una nota, nella quale ha invitato tutti "all'unione e alla collaborazione per la Libia".

Il premier uscente si è quindi congratulato "in questo momento decisivo della storia della Nazione" con il nuovo esecutivo, augurandogli "successo" nel guidare il Paese fino alle elezioni in programma il 24 dicembre.