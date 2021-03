ILLIMITY ottiene la qualifica di NOMAD sul mercato AIM Italia

10 marzo 2021 a

Nuovi servizi a supporto delle PMI italiane Per favorire il loro processo di crescita

MILAN, Italia, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), ha ricevuto da Borsa Italiana la qualifica di Nomad (Nominated Adviser), soggetto di riferimento per le aziende che, attraverso la quotazione sul mercato AIM Italia, vogliono reperire capitali per consolidare la propria posizione competitiva e accelerare il loro processo di crescita.

Nel percorso di quotazione all'AIM - semplificato e calibrato sulla struttura delle piccole e medie imprese - il Nomad riveste un ruolo centrale, affiancando le aziende che intendono aprirsi a nuove opportunità di accesso al mercato per consolidare la propria posizione e accelerare i propri piani di sviluppo.

Grazie all'ottenimento della qualifica di Nomad, illimity, nata con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il potenziale delle aziende italiane, amplia e completa la propria offerta grazie a una piattaforma dedicata di Capital Markets per le PMI. La Banca è infatti specializzata in questo segmento e, attraverso la propria Divisione SME, già offre servizi mirati a supportare i piani di sviluppo e trasformazione delle aziende che assiste.

Nell'ambito della piattaforma di Capital Markets dedicata alle PMI, illimity offrirà servizi di Equity e Debt Capital Markets agendo in qualità di Nomad e Global Coordinator sulle operazioni di IPO e di Arranger su operazioni di emissione di strumenti di debito.

L'offerta della piattaforma verrà gestita da un Team dedicato di professionisti guidato da Fabiano Lionetti (Head of Capital Markets & Treasury) e Salvatore Genovese (Head of Capital Markets Unit) a diretto riporto di Francesco Mele (CFO & Head of Central Functions).

Corrado Passera, CEO di illimity, ha commentato: “Diventare Nomad ci consente di arricchire ulteriormente i servizi dedicati alle aziende ad alto potenziale, affiancandole nei loro progetti di crescita e di innovazione. C'è un grande potenziale ancora inespresso in tantissime PMI italiane e illimity intende impegnarsi al massimo per valorizzarlo”.

illimity Bank S.p.A. illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.