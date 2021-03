10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Oggi un altro passo avanti per l'assegno unico per i figli. Lo attendono milioni di famiglie perché è un aiuto concreto, per tutti. Che fa sperare. Che fa guardare al futuro con meno paura. Ora presto in Aula al Senato per l'approvazione definitiva. Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera.