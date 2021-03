F1: Leclerc, 'adoro SF21, il verde cambiamento dell'ultimo minuto'

10 marzo 2021 a

a

a

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "La adoro, i colori mi piacciono, rispetto all'anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina". E' il parere di Charles Leclerc sulla SF21, la Ferrari che disputerà il mondiale 2021 al via il 28 marzo in Qatar. "Il tocco di verde è stato un cambiamento dell'ultimo minuto ma inizio ad abituarmici a vederlo sulla macchina", aggiunge il monegasco in un video diffuso sui social della Ferrari.