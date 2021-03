E-Commerce: tornano gli 'idealo Days', sostegno a negozi online italiani (3)

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - In particolare, l'iniziativa di quest'anno riguarderà soprattutto le categorie presenti in Elettronica & Gaming, Moda & Accessori e Sport sul portale italiano di idealo. Partita nel 2020, la prima edizione degli idealo Days - riferiscono dal portale- ha riscosso grande successo tanto da far aumentare le intenzioni di acquisto del +46,0% rispetto al mese precedente (nel dettaglio dal 1° al 29 marzo 2020).

Tra le regioni maggiormente interessate all'iniziativa ci sono state Molise (+82,8% di ricerche online rispetto al periodo precedente), Trentino-Alto Adige (+60,8%) e Campania (+60,4%). Le categorie merceologiche a maggiore crescita in questi due giorni sono state elettronica (+91,5%), giocattoli & articoli gaming (+90,6%), prodotti di salute, bellezza & drogheria (+56,3%), mangiare & bere (+53,6%), articoli di moda & accessori (48,7%) e sport & outdoor (+47,3%), prodotti per animali (+20,4%) e infine per l'arredamento e il giardino (+16,5%).