Covid: ieri in Lombardia somministrate quai 29mila dosi di vaccino

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - In Lombardia ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid 11.602 anziani, a cui si aggiungono i 428 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.030 dosi somministrate agli over 80. Lo comunica Regione Lombardia. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 16.675 persone tra prima e seconda dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 28.705 dosi di vaccino anti-Covid. Ad oggi, inoltre, sono 174.266 le adesioni del personale scolastico.